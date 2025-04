Korfballers ROG hebben nieuwe hoofdsponsor

V.l.n.r.: Jorn Broesder en Jory de Groot (De IJsscheppers), Yme Flapper, Femke Nijdam en Vera Hanewinkel (ROG). Foto: ingezonden

Korfbalvereniging ROG heeft een nieuwe hoofdsponsor. De komende tijd prijkt de naam van De IJsscheppers op de shirts van de spelers.

“Wij zijn ontzettend blij dat we met De IJsscheppers een samenwerking aangaan. Vooral met zulke enthousiaste ondernemers als Jorn Broesder en Jory de Groot,” zegt Vera Hanewinkel, voorzitter van ROG. Het bedrijf De IJsscheppers is in april 2024 opgericht en richt zich op het maken en verkopen van ambachtelijk ijs. Zo zijn ze met nostalgische ijscokarren regelmatig te vinden op diverse evenementen.

ROG

De samenwerking is niet vreemd omdat Broesder nauw verbonden is aan de korfbalvereniging. Broesder groeide op met korfbal in Stadskanaal en zette dit voort toen hij verhuisde naar Groningen. Eerst bij de Groningse korfbalstudentenvereniging, later bij ROG. Korfbalvereniging ROG speelt op de velden op Kardinge en heeft momenteel vier senioren teams, vijf jeugd teams, twee midweek teams en een G-team. ROG 1 is in de zaal op de derde plaats geëindigd in de 2e klasse en komt op het veld eveneens in de 2e klasse uit.

Gratis ijs

De naam van de nieuwe sponsor zal onder andere zichtbaar zijn op de shirts van de selectieteams en de wedstrijdkorven. Daarnaast zal er in de kantine van de vereniging ijs van de hoofdsponsor verkocht gaan worden. Komende zaterdag speelt het vlaggenschip van ROG de eerste thuiswedstrijd van het veldseizoen. Dan zullen de nieuwe shirts voor het eerst gedragen worden. Vanwege de feestelijke gebeurtenis kunnen jeugdleden op deze dag gratis een ijsje van de nieuwe sponsor in de kantine proeven.