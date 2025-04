Koningsnacht en Koningsdag in Groningen: muziek, vrijmarkten en festivals

Foto via Poeleplein Groningen (Facebook)

Festiviteiten door de hele gemeente deze zaterdag (en vrijdagavond) tijdens de viering van Koningsdag in Groningen.

Het feest begint vanavond al op Koningsnacht. Naast uitgaan in de binnenstad vindt op de Drafbaan in het Stadspark weer De Helden van Oranje plaats. Artiesten als Marco Schuitmaker, Frans Bauer en Snollebollekes treden op. Ook op de Vismarkt is gratis muziek en er zijn feesten op veel plekken, onder meer in de Kromme Elleboog en op het Poeleplein.

Op Koningsdag is er van 9.00 tot 17.00 uur een grote vrijmarkt op de singels. Aan de Westerhaven is een speciale kindervrijmarkt. In het Stadspark vindt dan ook het festival Kingsland plaats met artiesten als Goldband, Bizzey en Kris Kross Amsterdam.

Op de Vismarkt is vanaf 11.15 uur een kinderdisco en later optredens van onder meer DJ Nico en VanDeStraat. Ook in Haren, Ten Boer en Hoogkerk zijn festiviteiten.

Alle activiteiten die in Groningen plaatsvinden, zijn te vinden op de onderstaande kaart.