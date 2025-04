Koningsdag verbindt Noordlaren: “Wie maakt het mooiste papieren vliegtuigje?”

Het laten vliegen van papieren vliegtuigjes vanaf een steiger. Foto: ingezonden

Met een gezamenlijk ontbijt begon zaterdag het Koningsdagprogramma in Noordlaren. Volgens Agniete van Everdingen is de dag belangrijk voor een dorp als Noordlaren.

Agniete, op dit moment is het vrij rustig op straat…

“Dat klopt. Ons programma bestaat uit twee onderdelen waarbij de nadruk ligt op de ochtend en op de avond. De activiteiten concentreren zich rond De Rieshoek, het voormalige schoolgebouw in het dorp. Vanaf 17.00 uur bieden we daar een avondmaaltijd aan. We hebben broodjes shoarma en falafel. Daarna hebben we een gezellige avond met muziek. Niet van een band of dj, maar op een gezellige manier waarbij er ook met elkaar gekletst kan worden.”

Het programma begon vanochtend ook met eten…

“Op Koningsdag organiseren we altijd een ontbijt. Aanvankelijk begon het rustig. We denken dat dit door het weer kwam. Vanochtend vroeg was het mistig en best nog wel koud. Maar op het moment dat de vlag gehesen werd, toen stroomde het vol. Uiteindelijk hebben we ongeveer 150 mensen mogen verwelkomen die deelgenomen hebben aan het gratis Koningsdagontbijt op het plein.”

Daarna vonden er tal van activiteiten plaats?

“We hadden een vrijmarkt waar kinderen en volwassenen hun spullen konden verkopen. Er was een ballonnenclown die voor de kinderen allemaal mooie figuren wist te maken. Een hoogtepunt in het programma waren misschien wel de papieren vliegertjes. We hadden een steiger opgebouwd. Daar konden deelnemers op klimmen, waar vanaf ze, onder begeleiding, hun vliegtuigjes konden laten opstijgen.”

Deze vliegtuigjes hadden de deelnemers zelf gemaakt?

“Klopt. En bij de wedstrijd waren ook verschillende prijzen te winnen. Het vliegtuigje dat het verste kwam, won bijvoorbeeld een prijs. Maar ook het vliegtuigje dat het mooist versiert was. En daarnaast kon er gemikt worden op een doel. Degene die dit doel wist te raken, won ook een prijsje.”

En ik heb begrepen dat de handen ook uit de mouwen gestoken konden worden…

“We hebben in ons dorp een jongen wonen die groot atletiekfan is. In de aanloop naar Koningsdag klopte hij bij ons aan met de vraag of er ook een clinic kon worden aangeboden. Dat vonden we een ontzettend leuk initiatief. Dit begon om 11.30 uur. Voor de clinic had hij minimaal twintig deelnemers nodig, maar uiteindelijk deden er zeker dertig aan mee. Daarnaast waren er flink wat toeschouwers. Wij denken dat hier misschien ook wel toekomst in zit: dat er een zaadje geplant is, wat de komende tijd nog meer gaat brengen. Dat is toch super?”

Hoe belangrijk is Koningsdag voor Noordlaren?

“In een dorp heb je niet zo heel veel activiteiten. Je ziet dat Koningsdag de mensen samenbrengt. Je ontmoet elkaar en je onderneemt samen activiteiten. Zulke dagen zijn de krenten in de kap. Naast Noordlaren hadden we ook Midlaren bij de activiteiten betrokken. Dat is een buurdorp van ons, en hebben we actief betrokken bij ons programma. Die verbinding zoeken heeft succes gebracht en is voor herhaling vatbaar.”