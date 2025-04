Koningsdag Kleine Kromme Elleboog

Foto Andor Heij.

Koningsnacht & Koningsdag bij De Kleine Kromme Elleboog

De ‘kleine’ steeg viert deze dag ‘groots’ met meerdere activiteiten en artiesten. Zowel vrijdag tijdens de koningsnacht als zaterdag op koningsdag. Karaoke, goed eten, veel drinken en vooral een heleboel gezelligheid! Dat is wat er geboden wordt. Het feest is al drie keer eerder gevierd op deze wijze en het wordt dus al traditie. Erik Vos vertelde er woensdag in de uitzending meer over.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.