Komend weekend verschillende rijstroken bij ovonde Brailleweg dicht

De ovonde tijdens de aanleg (foto: Joris van Tweel)

Van vrijdagavond 4 april 22.00 uur tot maandagochtend 7 april 06.00 uur is een deel van de ovonde bij de Brailleweg afgesloten. Verschillende rijstroken zijn dicht vanwege werkzaamheden.

Er wordt aan verschillende dingen gewerkt. Zo wordt bushalte Julianaplein aan de noordzijde van de ovonde aangepast. Deze halte is nu lastig te bereiken voor bussen door een verhoging van de rijbaan. De verhoging wordt aangepast, zodat bussen makkelijker kunnen aanrijden en wegrijden.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het riool in de afrit naar de Rivierenbuurt en wordt er een lichtmast verplaatst. Verder worden enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Een deel van deze werkzaamheden vindt ’s nachts plaats. Aanpak Ring Zuid verwacht geen of beperkte geluidshinder voor omwonenden.

Afsluitingen en omleidingen

Voor het verkeer richting het station is er op de Brailleweg één rijstrook minder beschikbaar. Daarnaast kan het verkeer vanaf de Maximaweg op dit kruispunt helemaal niet afslaan naar het station. Het verkeer kan wel richting het zuiden rijden door de rotonde ‘driekwart’ te nemen. Dit kan niet via de binnenste ring.

Naast deze afsluitingen zijn er op zaterdag extra werkzaamheden. De afrit naar de Rivierenbuurt is die dag dicht. Bestuurders worden omgeleid via de Máximaweg en de Hereweg. Daarnaast kan het verkeer dat vanaf het station komt op zaterdag niet via de bypass, maar enkel rechtdoor richting het zuiden.

Busverkeer

Ook het busverkeer wordt getroffen door de werkzaamheden. Bij de bushalte Julianaplein stoppen gedurende de werkzaamheden geen bussen. Het gaat om de lijnen 5, 8, 9, 10, 409 en 418. Busreizigers wordt geadviseerd gebruik te maken van de halte bij het station. Kijk voor meer informatie op de pagina Omleidingen en verstoringen van Qbuzz.