Komende dagen steeds meer zon en stijgend kwik

Foto: Joris van Tweel

Een jas aan is donderdag nog wel nodig in Groningen. Daarna kan hij weer in de kast: tot en met zaterdag loopt het kwik flink op. Pas op zondag gaat de temperatuur weer wat naar beneden en zouden er ook, voor het eerst in lange tijd, weer een paar regendruppels kunnen vallen.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er aanvankelijk veel bewolking met vooral vanmiddag af en toe zon. Het wordt 12 of 13 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3.

In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar zo’n 5 graden. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt het 18 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is het zonovergoten en warm bij 20 tot 22 graden. Er waait een zwakke wind uit het zuidoosten, windkracht 2. Er volgt een zwoele nacht met een laagste temperatuur rond 10 of 11 graden.

Komt er vanaf zondag een weersomslag en gaat er een einde komen aan een zeer bijzondere periode van droogte? Lees er alles over op de weerpagina.