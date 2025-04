KNMI waarschuwt voor dichte mist

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Weggebruikers in de provincie Groningen moeten in de nacht van dinsdag op woensdag rekening houden met dichte mist. Voor de provincie is er een ‘code geel’ afgegeven.

De waarschuwing in Groningen geldt vanaf het einde van de avond. “In de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland komt plaatselijk dichte mist voor”, vertelt het KNMI. “In Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland kan zich de komende uren ook dichte mist vormen. De dichte mist kan verkeersbelemmerend zijn.” Het KNMI vertelt dat de mist zeer plaatselijk kan zijn en daardoor verraderlijk is.

De verwachting is dat de mist in het begin van de ochtend op gaat lossen. ‘Code geel’ is van kracht tot 06.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland.