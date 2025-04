Kinderwijkraad geeft kinderen een stem in de Oosterparkwijk

In de Oosterparkwijk denken kinderen mee over hun buurt via de Kinderwijkraad. Kinderen uit groep 6 en 7 leren hoe ze hun mening op een goede manier kunnen laten horen en denken na over wat belangrijk is voor de wijk.

Ze richten zich niet alleen op hun eigen wensen, maar ook op hoe de buurt als geheel verbeterd kan worden. De raad vergadert wekelijks in het JOP-gebouw en bespreekt onderwerpen zoals voorzieningen en de leefbaarheid in de wijk.

De leden van de Kinderwijkraad zijn niet via verkiezingen gekozen, maar door middel van een sollicitatie. Kinderen die interesse hadden, schreven een korte motivatie en werden daarna geselecteerd. Zij mogen twee jaar meedoen voordat er nieuwe aanmeldingen worden bekeken. De huidige leden zijn Milan, Owen, Oliva, Roan, Yori, Lise-Fynn en Feline. Tijdens de vergaderingen wordt besproken welke thema’s belangrijk zijn en hoe daar iets aan gedaan kan worden. Dit kan variëren van het organiseren van een evenement tot het bedenken van acties die de buurt gezelliger maken.

OOG TV liep een middag mee met de Kinderwijkraad en zag hoe de kinderen actief bezig zijn in hun buurt. Milan, lid van de Kinderwijkraad en ras-Oosterparker, weet direct de vinger op de zere plek te leggen. “De jeugd verveelt zich dood.” Maar een oplossing heeft hij ook paraat: “Er moeten meer chillplekken komen.”

Begeleider Sade Nooitmeer nam de groep mee de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners. “Het zijn lieve, rustige kinderen die echt iets willen betekenen voor hun wijk,” vertelt ze. Sade kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “Ik hoop dat ze over twee jaar kunnen zeggen dat ze echt iets hebben betekend voor de wijk en hun ideeën werkelijkheid hebben zien worden.”