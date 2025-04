Kindermuziekweek feestelijk geopend in De Oosterpoort: meer dan 700 kinderen zingen mee

De Kindermuziekweek is vrijdag feestelijk van start gegaan in de Oosterpoort. Het landelijke evenement vraagt aandacht voor de waarde van muziek voor basisschoolkinderen. De opening werd groots gevierd met artiesten van het Noord Nederlands Orkest, die samen met kinderen op het podium stonden.

Meer dan 700 kinderen vulden de zaal toen de Kindermuziekweek om 11:00 uur officieel begon. Bij elk liedje dat werd gespeeld deden de kinderen enthousiast mee.

Joëlle Doll, Coördinator Educatie & Participatie bij het Noord Nederlands Orkest en een van de organisatoren van de dag, benadrukte hoe belangrijk muziek is voor kinderen: “Het is goed voor je mentale welzijn, je cognitieve vaardigheden, en je vormt heel mooi een groep als je samen muziek maakt.”

Het thema van de Kindermuziekweek 2025 is ‘Dromen’. Het bijbehorende themalied heet: ‘ik ben ’t allemaal’, een vrolijk reggaenummer dat kinderen laat fantaseren over wat ze later kunnen worden en wat ze in hun dromen allemaal zijn. Dit landelijke evenement duurt nog tot zondag 13 april.