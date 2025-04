Kinderen in Lewenborg zijn klaar met de hondenpoep in hun speeltuinen

Foto: Ruben Feiken

De kinderwijkraad in Lewenborg roept hondeneigenaren op om de ontlasting van hun huisdieren op te ruimen. Hondenpoep is namelijk één van de grootste ergernissen onder de kinderen in de wijk.



Om het probleem aan te pakken, staken de leden van de kinderwijkraad de koppen bij elkaar en bedachten ze een creatieve oplossing. Ze ontwierpen speciale stoeptegels met daarop oproepen aan hondeneigenaren om de uitwerpselen van hun viervoeters netjes op te ruimen. Twaalf van deze tegels zijn inmiddels geplaatst op plekken in de wijk waar veel honden worden uitgelaten.

“Ik heb een kikker getekend die op zijn hoofd is gepoept. Hij kijkt boos, omdat een hond op zijn hoofd heeft gepoept en het baasje dat niet heeft opgeruimd”, vertelt Rixt van de kinderwijkraad.

De hondenpoepproblematiek is één van de drie hoofdthema’s waar de raad zich mee bezighoudt. Daarnaast willen de kinderen meer bomen in de wijk planten en de speeltuinen verbeteren. “We organiseren ook ‘Heel Lewenborg Bakt’. Iedereen uit de wijk mag meedoen, zodat we elkaar beter leren kennen”, aldus Levi van de kinderwijkraad.