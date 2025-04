Kerem Hasan wordt vaste gastdirigent bij NNO

Kerem Hasan - Foto: Marco Borggreve

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) heeft Kerem Hasan benoemd tot vaste gastdirigent voor vier seizoenen.

Kerem Hasan werd in 1992 geboren in Londen. Hij studeerde aan het Royal Conservatoire of Scotland en de Hogeschool voor de Kunsten in Zürich. Hij werkt vervolgens met meerdere grote orkesten in Europa, Noord-Amerika en Azië. Zo was hij van 2019 tot 2023 chef-dirigent in Innsbruck.

De aanstelling van Hasan begint op 1 augustus aanstaande. Hasan werkte al eerder met het NNO, onder andere in 2018. In het voorjaar van 2026 dirigeert hij zijn eerste concert in zijn nieuwe rol.

Naast Hasan blijft Hartmut Haenchen ook vaste gastdirigent. Eivind Gullberg Jensen is chef-dirigent van het orkest.