Kandidaat-burgemeester wordt gepresenteerd. En dan? Niet één, maar twee namen richting Den Haag

Foto via Gemeente Groningen

De gemeenteraad maakt deze maandagavond bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Maar deze voorgedragen kandidaat mag de ambtsketting niet meteen omdoen. Hieronder lees je wat er de komende tijd nog gaat gebeuren, voordat de nieuwe eerste burger aan zijn of haar werk mag beginnen.

Een burgemeester aanstellen gaat niet over één nacht ijs. In februari werd al bekend dat zestien mensen hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Groningen. Het is niet bekend van welke partijen deze personen lid zijn of wat hun geslacht is.

Sinds de openstelling van de vacature voor burgemeester van Groningen (17 januari) hebben heeft commissaris van de Koning René Paas al bij politie en justitie achterhaald of deze kandidaten geschikt zijn uit juridisch oogpunt. Een uitgebreid strafblaf zal de nieuwe burgemeester van Stad dus niet hebben.

Paas heeft vervolgens zijn lijstje met potentiële kandidaten naar de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gestuurd. Zij hebben ook de sollicitatiegesprekken gevoerd.

Geheime ‘nummer twee’ gaat mee naar Den Haag

De vertrouwenscommissie heeft nu haar keuze gemaakt. Niet voor één, maar voor twee geschikte kandidaten. De gemeenteraad kiest daar (officieel maandagavond om 19.00 uur) een uitgesproken nummer één uit. Die wordt maandagavond om 20.30 uur bekend gemaakt in het stadhuis. De bekendmaking van deze naam is ook live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Als kandidaat nummer één ook de volgende stappen succesvol doorkomt, zal het publiek waarschijnlijk nooit weten wie de tweede keuze van de gemeenteraad was. Toch is ‘nummer twee’ nog niet helemaal verdwenen. Beide namen gaan vervolgens terug naar Den Haag, met een advies van commissaris van de Koning Paas.

Minister Uitermark laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen door de AIVD en kijkt of de kandidaat financieel geen lijken in de kast heeft. Mocht dat wel het geval zijn, wordt de ‘nummer twee’ uitgenodigd voor een gesprek. Uitermark heeft vervolgens zelf ook een gesprek met de nieuwe burgemeesterskandidaat.

Ministerraad moet akkoord geven

Omdat Groningen een grote stad is (meer dan 50.000 inwoners) mag Uitermark niet zomaar zelf haar fiat geven over de kandidaat. De hele ministerraad moet het eens zijn met de benoeming.

Als de kandidaat ook hier groen licht krijgt, wordt de nieuwe burgemeester van Groningen officieel benoemd. Dat gebeurt officieel bij Koninklijke besluit, maar René Paas zal de nieuwe burgemeester van Groningen feitelijk gaan aanstellen.

In de onderstaande explainer wordt het gehele proces rond de burgemeestersverkiezing uitgelegd.