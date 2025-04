Kaalstaart Festival doet Groningen aan: “Drie schepen vol bètakunst”

Foto: Rieks Oijnhausen

Tijdens het Paasweekend vindt in de Zuiderhaven het Kaalstaart Festival plaats. Het gaat om een reizend festival dat in de afgelopen periode diverse andere steden heeft aangedaan.

Kaalstaart bestaat sinds 2012 en vond in eerste instantie alleen in Amersfoort plaats. Sinds 2022 vaart het festival door het land. In de drie authentieke schepen is diverse bètakunst te vinden. Dit is kunst gebaseerd op natuurkunde wiskunde, biologie en techniek. Bij het festival reflecteren kunstenaars met hun werk op vraagstukken van wetenschappers. Voor de editie van dit jaar heeft Kaalstaart een aantal onderzoekers uitgenodigd die actuele vragen uit de wetenschap beschrijven. Door de samenwerking en wisselwerking tussen wetenschappers en kunstenaars ontstaat er een interessante dynamiek tijdens de expositie.

Wat is er dan precies te zien? Je kunt ontdekken hoeveel bladzijden een boek telt waarin een priemgetal van 25 miljoen cijfers is uitgeschreven. Ook wordt er geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of de toekomstige aarde bedekt is met een laag plastic waarin nieuwe bacteriën de de basis kunnen vormen van nieuw leven. Maar ook vind je het antwoord op de vraag of foto’s geweven kunnen zijn. Kaalstaart heeft als doel om kunst, techniek en wetenschap dichter bij elkaar te brengen.

De editie van Kaalstaart begon dit jaar in Amersfoort. Vorig weekend waren de schepen in Zwolle te zien en dit hele Paasweekend zijn ze te vinden aan de Sluiskade in Groningen. Hierna reist het festival door naar Dokkum. Tijdens de Paasdagen is men geopend van 12.00 tot 17.00 uur.