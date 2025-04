Joost Oomen komend collegejaar gastschrijver RUG

Foto: Esther Lutgendorff

Dichter, schrijver, theatermaker (en drummer) Joost Oomen is in het komende collegejaar gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Oomen was eerder huisdichter en stadsdichter van Groningen. Zijn werk is vertaald in meerdere talen en hij treedt regelmatig op tijdens festivals in binnen- en buitenland. Als gastschrijver verzorgt Oomen openbare lezingen en geeft hij werkcolleges aan studenten. Ook is er een schrijfcursus en schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren.

Het gastschrijverschap wordt georganiseerd door de RUG en Studium Generale Groningen. Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver verbonden. De gastschrijver verzorgt een aantal avonden voor een algemeen publiek in de aula van de universiteit en een reeks werkcolleges voor een selecte groep studenten, afkomstig van alle faculteiten. Sinds 2023 is het gastschrijverschap bovendien verbonden aan een schrijfcursus en schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren in het noorden van het land.