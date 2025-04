Jong talent van het Harens Lyceum op Koningsdagpodium: “Geoliede machine”

Schoolband XXL van het Harens Lyceum tijdens een eerder concert. Foto: Joshua Keller

De leerlingen van schoolband XXL van het Harens Lyceum beleefden zaterdag een spannende dag. In de wijk Helpman gaven zij een optreden tijdens het Koningsdagprogramma. Een gesprek met bandleider Jonne van Bruggen.

Hoi Jonne! Hoe is het vandaag gegaan?

“Het ging ontzettend goed. Je kunt zeggen dat we een geoliede machine zijn. Vanochtend ga je in alle vroegte naar een verhuurbedrijf om een busje op te halen, vervolgens rijd je naar school om alles in te laden. In samenwerking met leerlingen die de techniek verzorgden, hebben we als ware professionals alles opgebouwd en een heel mooi concert neergezet. Inmiddels is alles weer opgeruimd en kunnen we terugkijken op een hele mooie dag.”

De schoolband XXL. Wat is dat precies?

“Het bestaat uit een groep leerlingen die samen muziek maken. Op dit moment bestaat de band uit twee drummers/percussionisten, een bassist, twee gitaristen, een toetsenist, drie zangers en vier klarinettisten waarvan er vandaag twee aanwezig waren. Om in de schoolband te kunnen spelen hebben we elk jaar een auditieronde. Het ene schooljaar is er meer belangstelling dan het andere. Maar dat heeft puur met de aard van de leerlingen te maken die zich aanmelden. Soms heb je jaarlagen waarin er heel veel muzikale belangstelling is, in andere jaren is dat soms wat minder.”

Tekst gaat verder onder de foto:

De schoolband tijdens het eerdere JTM-concert. Foto: Joshua Keller

De voorbereidingen voor zo’n concert starten al vroeg. Want er zal geoefend moeten worden…

“We repeteren elke donderdagmiddag. Door de jaren heen hebben we een vrij groot repertoire ingestudeerd. Daardoor is het vrij eenvoudig om een programma van een half uur te kunnen brengen. Het repertoire bestaat uit een stuk of acht tot tien nummers die we op elk moment in kunnen zetten. Het zijn liedjes die iedereen door en door kent. Daarnaast hebben we tal van liedjes die we minder vaak spelen. Daar zijn de repetities voor, waarbij er ook gewerkt wordt om nieuwe muziek onder de knie te krijgen.”

Wat voor muziek spelen jullie zoal?

“Qua muziek zitten we wat aan de funky-kant. Maar ook wel popmuziek en disco. Werk van Bruno Mars en Michael Jackson kom je bij ons bijvoorbeeld tegen. In de aanloop naar dit Koningsdagprogramma hebben we een setlijst samengesteld. We doen dat op een democratische manier, waarbij iedereen meebeslist. In zo’n proces zitten mooie uitdagingen, want je leert als leerling hoe je een concert samenstelt. Waar bouw je naar toe? Wat wordt de klapper? Dat is een discussie, maar uiteindelijk weten we altijd een consensus te bereiken.”

Dat je als schoolband op mag treden in de openbare ruimte. Hoe bijzonder is dat?

“Dat is ontzettend leuk. Je moet je voorstellen dat er best wel wat publiek op af komt. En wat we doen is ook in een groot deel van de wijk te horen. Maar als mensen dan zien dat het om jonge mensen gaat die muziek maken, dan zie je dat het enthousiasme met zich meebrengt. Je zou het misschien een gunfactor kunnen noemen. Overigens zijn we vaker op straat te vinden. Zo hebben we bijvoorbeeld opgetreden tijdens de 4 Mijl. Dat zo’n 18.000 tot 20.000 renners allemaal bij je langskomen en jouw muziek horen, is wel heel erg leuk.”

Zeg je daarmee ook dat je wel vaker op straat zou willen optreden?

“We hebben in het verleden ook op Swingin’ Groningen opgetreden. Helaas is dat festival er niet meer. En ergens zou ik in al mijn enthousiasme ‘ja’ op je vraag willen zeggen. Dat zoveel mogelijk mensen in de kunde komen met wat wij doen. Maar de realiteit is ook dat een schooljaar best wel druk is. Het curriculum is opgebouwd rond toets-, tentamen- en examenweken. Die zijn belangrijk. Feit is dat er vervolgens weinig tijd overblijft voor concerten als dit. Maar als die mogelijkheden zich aandienen, dan grijpen we die wel met beide handen aan.”

Waarbij het ook een andere kant op werkt: dat bijvoorbeeld jong publiek ziet, wat leuk. Zoiets wil ik ook doen…

“Die wisselwerking zou een effect kunnen zijn. Overigens moet ik daarbij wel zeggen dat er op het Harens Lyceum ontzettend veel gebeurt op dit gebied. Als het aankomt op muziekonderwijs is er door de vakdocenten een hele paraplu opgetuigd met kruisbestuiving alle kanten op. Concerten in het schoolgebouw bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van techniek. En dat je dat vandaag mag laten zien aan de inwoners, dat is natuurlijk geweldig.”