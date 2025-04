Jari Kolthof tekent profcontract bij FC: “Ik heb wel een traantje gelaten”

Foto: FC Groningen - fcgroningen.nl

De 19-jarige Jari Kolthof heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij FC Groningen. De buitenspeler speelde dit seizoen al in Onder-19 en het opleidingsteam van de FC Onder-21.

Kolthof werd geboren op 4 januari 2006, groeide op in Farmsum, en stroomde in het seizoen 2017-2018 in binnen de jongste lichting van de opleiding, FC Groningen onder-12. Daarvoor speelde hij bij NEC-Delfzijl. Onlangs zette hij in de Euroborg, in het bijzijn van familie, zijn handtekening onder zijn eerste profcontract: “Ik zit al een lange periode bij de club en het harde werken is beloond. Mijn familie om me heen is hartstikke trots en dat maakt mij ook erg blij. Ik zag emoties bij mijn opa, dat raakt mij vanzelfsprekend ook als mens”, vertelt Kolthof.

“Groen-Wit betekent alles voor me”

De jonge voetballer vertelt verder dat het nieuws dat hij een profcontract kreeg aangeboden hem ook geraakt heeft: “Natuurlijk was het een mooi moment toen ik hoorde dat ik een contract mocht tekenen. Ik heb toen ook wel een traantje gelaten, want het is een moment waar je naartoe werkt. Ik ben altijd echt supporter geweest van FC Groningen, ook voordat ik hier speelde. Groen-Wit betekent alles voor me, het is gewoon passie en dat is alleen maar versterkt door de jaren dat ik hier speel.”

Vaste waarde worden

De 19-jarige Farmsummer is een buitenspeler die graag zijn tegenstander opzoekt en creativiteit aan het elftal wil toevoegen. Het eerstvolgende doel van de jongeling is vaste waarde worden in FC Groningen onder-21. Ondertussen droomt hij stiekem dat het avontuur nog meer mag gaan brengen. “Ik heb me de laatste periode goed kunnen ontwikkelen, zowel op als naast het veld. Ik ben iemand die binnen de lijnen alles doet om te winnen. Het uiteindelijke doel is om hier in Euroborg te spelen, voor mijn club. Daar blijf ik hard voor werken.”