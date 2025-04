Jacelyn Gruppen van Team 4 Mijl naar EK Atletiek

Foto: Team 4 Mijl

Jacelyn Gruppen van het Groningse Team 4 Mijl doet op 13 april in Brussel mee aan het EK Atletiek op de weg. Dat heeft de Atletiekunie bekendgemaakt.

Er worden twaalf atleten uitgezonden naar het EK. Daar staan drie afstanden op het programma: de marathon, de halve marathon en de 10 kilometer.

De 35-jarige Gruppen loopt de halve marathon. Afgelopen weekend werd ze nog derde bij het NK over dezelfde afstand in Venlo. Ze liep daar een tijd van 1 uur 14 minuten en.56 seconden. Haar persoonlijk record is 1 uur 10 minuten en 35 seconde. Die tijd liep ze in oktober vorig jaar in Valencia.