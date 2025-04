Inwoner wint miljoen met Miljoenenspel

Een inwoner van de gemeente Groningen is dit paasweekend miljonair geworden. Bij de Miljoenenspel-trekking van zaterdag 19 april viel er 1.000.000 euro belastingvrij op het lot van de inwoner.

Volgens de Nederlandse Loterij is het winnende lot online gekocht. “Een miljoen is een prijs waar veel mensen van dromen en voor deze inwoner uit Groningen wordt deze droom werkelijkheid”, vertelt Karen van Schie van de Nederlandse Loterij. “We nodigen de winnaar van harte uit voor advies en begeleiding bij deze nieuwe rijkdom. De winnaar is bekend bij de Nederlandse Loterij, de organisatie achter Miljoenenspel. Dit betekent dat het geld automatisch wordt overgemaakt op zijn of haar bankrekening.”

Bij het Miljoenenspel maak je na het kopen van een lot kans op een miljoen. De trekking vindt op elke zaterdagavond plaats. Het spel wordt gespeeld met negentien ballen: achttien blauwe en één groene. Wordt er een blauwe bal getrokken, dan is de speler met het winnende lot 100.000 euro rijker. Is de bal groen, dan wordt die geldprijs 1.000.000 euro. Voor inwoners van de gemeente lijkt het sowieso een geluksweek te zijn. Afgelopen dinsdag won een inwoner een bedrag van ruim 130.000 euro bij de Eurojackpot-trekking. Ook dit lot werd online gekocht.