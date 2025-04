Internationale deelnemers aan Voetbalkamp: “Zorgelijk dat op straat minder gevoetbald wordt”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Voor het vijfde jaar op rij wordt er in de meivakantie een Voetbalkamp gehouden op sportpark De Esserberg. Maar hoe belangrijk is het organiseren van zo’n kamp? Een gesprek met Bas Eimers van de organisatie.

Bas, hoeveel deelnemers hebben jullie de komende drie dagen?

“We hebben tachtig deelnemers. Er zijn wat verschillen met het kamp dat we in de zomermaanden organiseren. Zoals je al aangaf, duurt dit kamp drie dagen, terwijl dat in de zomer vijf dagen is. Daarnaast is er in de zomer plek voor zo’n 120 kinderen, tegenover tachtig in deze vakantieweek. We noemen daarom deze editie ook het ‘kleintje Voetbalkamp’, waarmee ik overigens geen afbreuk wil doen aan de kwaliteit, want er zal de komende dagen hard gewerkt gaan worden.”

De tachtig deelnemers. Waar komen deze zoal vandaan?

“Uit Amerika en uit Israël. En dan kun je denken die Bas maakt nu een grapje. Maar ik ben echt serieus. In de buurt is onlangs een Amerikaans gezin komen wonen. Deze mensen zijn op zoek gegaan naar een leuke activiteit en kwamen bij ons terecht. Hij spreekt vloeiend Engels en is van harte welkom. Het jongetje uit Israël verblijft bij familie, spreekt geen Engels, maar is eveneens van harte welkom. De taal van voetbal spreken we allemaal, dus het gaat ontzettend leuk worden. Nu zijn dit trouwens wel de bijzondere vogels. Het merendeel komt uit de regio.”

Welk programma bieden jullie de komende drie dagen aan?

“Ook dat is een beetje anders in vergelijking met de zomer. In de zomer kun je op maandag rustig opstarten, maar nu weten we dat we drie dagen hebben waarin het moet gebeuren. We houden nu geen voortgang bij met punten. Daar is dit kamp te kort voor. Wat we wel aanbieden zijn de vaste onderdelen. Dat bieden we in spelvorm aan. Je hebt het over jonge deelnemers. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van spel, met een duidelijk doel en een element van competitie. En dat doen we op zo’n manier dat ze niet in de gaten hebben dat ze zichzelf aan het ontwikkelen zijn.”

Hoe belangrijk is het organiseren van een Voetbalkamp? Die vraag stel ik omdat ik in mijn eigen omgeving nog maar weinig kinderen zie voetballen op veldjes…

“Wat jij constateert, valt mij ook op. De tijden zijn in vergelijking met pakweg dertig, veertig jaar geleden veranderd. En dat begrijp ik ook. Er is meer verkeer op de weg, waardoor veel plekken zich er niet meer voor lenen. Maar ook de maatschappij verandert. Thuis staat bijvoorbeeld een spelcomputer die uitnodigt om mee aan de slag te gaan. Tegenwoordig zijn de duimen van kinderen beter getraind dan de benen, en dat zien we op het veld. Op je spelcomputer kun je kampioen zijn in een competitie, maar op het grasveld ontbreekt er nog wel eens wat aan. Over het algemeen kun je constateren dat het niveau bij de jeugd afneemt.”

Dat is zorgelijk…

“Dat is zeker zorgelijk. Aan de andere kant pakken de grote clubs dit op door kinderen op jonge leeftijd al aan zich te binden. Maar als je het vergelijkt met de fafelas in Brazilië, dan wordt daar meer gevoetbald op straat dan dat we dat hier doen. Dat is ook een reden waarom we dit Voetbalkamp organiseren. Dat we kinderen uitnodigen om bij ons te komen en zich te ontwikkelen.”

De kinderen worden begeleid door ervaren trainers. Hoeveel trainers zetten zich de komende dagen in?

“We hebben in totaal zes groepjes, waarbij elk groepje twee trainers heeft. Daarnaast is er nog een reservetrainer, wat het totaal op dertien brengt. Maar er zijn ook de mensen die in het clubhuis de lunch regelen, de fysiotherapeuten die op het veld aanwezig zijn en ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld blessures en daarnaast zijn Willem Lanjouw en ondergetekende aanwezig. Willem zorgt ervoor dat alles op het veld goed gaat, en ik zorg voor een goed verloop rondom het veld. Maar uiteindelijk zijn het de trainers die de week maken. Een leuk detail is overigens dat vier van de dertien trainers vrouw zijn. Daar zijn we heel trots op.”

Tot slot. Jullie delen bij elke editie shirts uit aan de kinderen. Elke keer heeft dit shirt een andere kleur. Wat zullen de kleuren de komende dagen zijn?

“We kiezen dit keer voor een combinatie van blauw en wit. Ik moet wel zeggen dat we bijna door de kleuren en mogelijkheden heen zijn. Voor komende zomer hebben we een nieuwe kleurencombinatie. Voor volgend jaar lijkt het er echter op dat we een kleurcombinatie moeten herhalen.”

Inschrijven voor het Voetbalkamp is niet meer mogelijk. De inschrijving voor de zomermaanden staat nog wel open. Meer informatie vind je op deze website.