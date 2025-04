Influencer Sam Kroon is zoveel meer dan ‘Hey Marco, prima! | Eem de Stad in

In deze aflevering van Eem de stad in met Jetze en Annelies is influencer Sam Kroon te gast. Met meer dan 500 duizend volgers is hij de bekendste TikTokker van Groningen. Heel Nederland leerde hem kennen door zijn filmpje Hey Marco, prima!, waar hij nog dagelijks op straat aan wordt herinnerd. Echt blij wordt hij ook niet van het woord influencer — hij vindt het vooral leuk om grappige filmpjes te maken over alledaagse situaties.

Je zou het bijna vergeten, maar naast contentmaker is hij ook nog gewoon student aan de Hanze in Groningen. Met Jetze en Annelies praat hij over zijn leven als content creator (zoals dat heet), waar je trouwens goed van kunt leven, waarom het belangrijk is om toch die studie af te maken, en over de druk om online altijd maar weer met wat nieuws te komen. Ook heeft hij het over zijn ambities op het vlak van film en televisie.

Voor Annelies was het trouwens niet de eerste keer dat ze Sam ontmoette, want het blijkt dat hij een OOG-verleden heeft.

Britt heeft deze week niet echt een “social trend” in de aanbieding, maar wel twee hele praktische AI-tips. En daar valt ook van alles over te zeggen. Is AI nou een zegen voor de mensheid, of gaan we daardoor minder zelf nadenken? Jetze is er niet helemaal gerust op.

De uitgaanstips staan deze week natuurlijk hoofdzakelijk in het teken van Koningsdag, en met alle nieuwsfeiten die deze week besproken worden, ben je weer een beetje bij.