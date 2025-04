In Synagoge luisteren naar verhalen over de dreiging van oorlog

Foto: Omke Oudeman

De Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) en de Synagoge organiseren op vrijdag 2 mei een bijeenkomst met mensen die bekend zijn met de dreiging van oorlog.

Tijdens de bijeenkomst kunnen belangstellenden luisteren naar verhalen van mensen die de spanning van die dreiging nog directer raakt. Omdat ze zelf uit zo’n situatie komen, omdat ze belast zijn door hun geschiedenis of omdat ze een andere reden hebben om hetzelfde confronterende nieuws ‘anders’ te beleven dan de meeste Groningers die in relatieve vrijheid en veiligheid opgegroeid zijn.

Te denken valt aan vluchtelingen, mensen met een Joodse familiegeschiedenis of mensen die door hun handicap of geaardheid extra kwetsbaar zijn. Het bij elkaar brengen en delen van verschillende achtergronden en manieren om met trauma’s om te gaan, maakt de horizon breder en geeft een kans om samen weerbaarder te worden, aldus de organisatie.

Het programma met vertellingen begint om 15.30 uur. Bezoekers kunnen ook de expositie ‘Verbeelden niet Afbeelden’ met werk van Fred Pollack bekijken. Als kind leerde Fred dat zijn biologische ouders waren vermoord omdat zij Joods waren. Vele jaren later besloot hij psychiater te worden. Zijn uitlaatklep werd schilderkunst.

De toegang is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk in verband met het aantal plaatsen.