Impact gaswinning op Groningers blijft merkbaar, maar lichte verbetering zichtbaar

De gevolgen van gaswinning blijven ook in 2024 invloed hebben op het leven van Groningers. Bewoners met schade aan hun woning voelen zich vaak onveilig en hebben weinig vertrouwen in de overheid.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Gronings Perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen en het Nivel. Binnen Gronings Perspectief doen zij sinds 2016 onderzoek naar de gevolgen van de aardbevingen in Groningen.

Negatieve trends in gezondheid, veiligheid en vertrouwen zetten niet verder door, schrijven de onderzoekers. Sinds 2023 voelen mensen zich veiliger en zijn ze iets positiever over landelijke en regionale overheden. Ook ontwikkelt de gezondheid van inwoners zich al twee jaar niet meer in negatieve zin.

Bij bewoners met meerdere keren schade blijft de impact groot. Vooral tijdens het versterken van hun woning ervaren zij veel stress. Tegelijk hopen en weten zij dat deze stress na afloop waarschijnlijk afneemt, wat vaak ook gebeurt.

Het vertrouwen in de overheid blijft laag, vooral in de afhandeling van schade en versterking. Dat is sinds de komst van het huidige kabinet verder gedaald. De effecten van de grootschalige investeringen in het gebied is nog moeilijk te meten. Daar wordt de komende jaren verder onderzoek naar gedaan.