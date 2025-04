IMG: ‘Ook oud-woningbezitters krijgen in de toekomst tot 10.000 euro extra bij bevingsschade’

Ook oud-eigenaren van woningen kunnen in de toekomst hun eerder gemelde aardbevingsschade laten aanvullen tot 10.000 euro. Dat benadrukt het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het IMG krijgt er, sinds de aankondiging van de Aanvullende Vaste Vergoeding, veel vragen over.

De Aanvullende vaste vergoeding bestaat nu al voor de eigenaren van hun huidige woning. Eerst is de regeling alleen beschikbaar voor mensen die hiervoor een voorinschrijving deden. Daarna kan iedereen die eigenaar is van een gebouw waarvoor minder dan 10.000 euro aan schade is vergoed, een aanvraag indienen.

Oud-eigenaren, die hun woning inmiddels verkocht hebben, komen daarna aan de beurt. De verwachting is dat zij vanaf 2027 een aanvraag kunnen doen. Naar verwachting komen ruim 18.000 oud-eigenaren in aanmerking.

De exacte voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat de oud-eigenaar zelf een besluitbrief moet hebben ontvangen van NAM, CVW, TCMG of IMG. Op dat moment wordt gekeken wat er aan vergoedingen is uitgekeerd op dat kadastrale object.