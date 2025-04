‘Ik hoop dat onze nieuwe burgemeester de stad aan het swingen krijgt’ | Eem de Stad in

Wat hebben de nieuwe burgemeester Roelien Kamminga, ‘raven’ in de vroege uurtjes en het Roder jongenskoor met elkaar gemeen? Ze komen allemaal voorbij in de nieuwste aflevering van ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’.

Groningen heeft een nieuwe ‘Burgermoeder’ in dit geval en daarom was politiek verslaggever Ecco van Oosterhout te gast om meer te vertellen over de nu nog beoogde kandidaat; Roelien Kamminga. Met welke uitdagingen zal zij te maken krijgen en natuurlijk, wat verwachten wij van haar?

Ook het andere nieuws wordt zoals altijd weer besproken. Dus als je het allemaal niet zo gevolgd hebt de laatste dagen, het podcastduo praat je zo weer bij. En er valt weer veel te beleven in Groningen de komende tijd, met Pasen voor de deur valt er natuurlijk aan één uitgaanstip niet te ontkomen, met een ware ontboezeming tot gevolg.

Britt is zoals altijd ook weer in de socials gedoken. Deze week heeft ze iets gevonden waarbij je nou eens je scherm in je broekzaak kunt laten. Kortom, er valt weer veel te beleven in deze aflevering van ‘Eem de stad in met Jetze en Annelies’.

Luister hieronder de podcast: