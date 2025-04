IJshockeydoelman Danylo Douma van GIJS speelt in Oranje

Foto Stefan van der Spek. Danylo Douma

IJshockeydoelman Danylo Douma van GIJS Groningen is geselecteerd voor het Nederlands team. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De 18-jarige Douma neemt deze week deel aan een trainingsweek in Tilburg. Zaterdag volgt een oefeninterland tegen het Belgische team. Hij speelde de afgelopen jaren al voor Nederland U18 en Nederland U20. Het Nederlands team bereidt zich voor op het WK van Divisie II. Dat vindt eind deze maand plaats in Belgrado.

Douma is zoon van een Groningse vader en Oekraïnse moeder. Hij werd geselecteerd door bondscoach Doug Mason. Of hij als één van de drie goalies mee mag naar het WK, is nog niet zeker.