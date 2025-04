“Iedere editie van Koningsdag in Thesinge verloopt mooier en dat maakt trots”

Koningsdag 2025 zit er op. En dat betekent dat de balans kan worden opgemaakt. In Thesinge kijkt Hans Wind van de Oranjevereniging met veel plezier terug op de feestelijkheden.

Hans, hoe is Koningsdag bij jullie verlopen?

“Het was een geweldige dag. We hebben het heel mooi gehad. Ik zit nu zestien jaar in de commissie die dit organiseert. Elk jaar hebben we het gevoel dat we weer een mooiere editie neer weten te zetten. Gisteren hielp het weer natuurlijk ook een handje. Het was zonnig en de temperaturen waren aangenaam. En dat betekent dat er meer mensen op de feestelijkheden afkomen. Het was gewoon druk, we hadden veel deelnemers.”

Jullie programma begon ook al vroeg, hè?

“Traditiegetrouw beginnen de feestelijkheden met fanfare De Bazuin die door het dorp loopt. En dat is een hele mooie traditie. Een muziekvereniging die vrolijke muziek maakt die daarmee als het ware de inwoners wakker toeteren. Het geeft direct een heel feestelijk gevoel en het maakt ook direct duidelijk dat het om een dag gaat die anders is dan andere dagen.”

In het dorp speelt Koningsdag zich met name af op het sportterrein…

“Klopt. Het begint met het drinken van een kop koffie met wat lekkers. En daarna breekt al heel snel het spelprogramma voor de jeugd aan. Dit hadden we opgesplitst in twee groepen. Allereerst de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 van basisschool De Til, en de andere groep bestond uit de scholieren uit de klassen 5 tot en met 8. Zij hebben onder andere een opblaasstormbaan moeten bedwingen. Maar er waren ook verschillende spelletjes, zoals met blik gooien, balvangen en je op een skippybal voortbewegen. Er was een groot aanbod om je energie kwijt te kunnen. En wat ik zag is dat de kinderen het ontzettend naar hun zin hadden. En als de kinderen het leuk hebben, dan hebben de ouders ook plezier.”

Ik heb begrepen dat er ook een wedstrijd touwtrekken was?

“Dat klopt. Hoofdonderdeel van deze wedstrijd was dat de ouders het opnamen tegen de kinderen. Deze wedstrijd werd gewonnen door de kinderen. Dat is natuurlijk een gebeurtenis waar nog lang over nagepraat zal worden in het dorp”

Wat hebben jullie in de middag gedaan?

“In de middag hadden we het Jeu de Boules-toernooi. Hier hadden zich een recordaantal deelnemers voor aangemeld: zo’n tachtig personen. Men kon zich in teams van twee of drie personen aanmelden. Je zag bijvoorbeeld teams bestaande uit vader en zoon of moeder en dochter. Het werd een hele mooie middag waarbij de teams streden om mooie prijzen: degenen die de eerste, tweede en derde prijs wisten te winnen, wonnen tegoedbonnen voor een romantisch diner in het Scheuvelhoes in het dorp.”

Hoe hebben jullie Koningsdag afgesloten?

“We hadden bedacht om het gezamenlijk af te sluiten met een Indische rijsttafel. Er was bami, rijst, saté, zilveruitjes. Uiteindelijk schoven meer dan honderd mensen aan. Dat was ontzettend gezellig. We denken dat we hiermee ook iets heel moois neerzetten. Mensen verblijven de hele dag op het sportveld. Ze hoeven tussentijds niet naar huis om nog voor eten te zorgen. En dat je uiteindelijk aan lange tafels gezamenlijk zit te eten: dat is echt een feestje. Eten verbindt.”

Je hebt het over verbinding. Is dat nu ook wat Koningsdag Thesinge brengt? Dat het inwoners samen brengt?

“Absoluut. In Thesinge wordt van alles georganiseerd, maar Koningsdag is zeker een belangrijk onderdeel in het leggen van verbinding. Geholpen door het mooie weer, zie je dat mensen in gesprek met elkaar raken. Dat er samen deelgenomen wordt aan de activiteiten. Dat is heel waardevol. En dat zie je op een dag als vandaag ook terug. Vanochtend kom ik in het dorp verschillende inwoners tegen. Ze spreken hun waardering uit over de dag van gisteren. Wat hebben we het mooi gehad, hè? De duimen gaan echt omhoog. En dat is prachtig.”

Het klinkt oneerbiedig, maar dit feest is eigenlijk een opwarmertje voor wat Thesinge komende week staat te wachten…

“Haha, klopt! Komende vrijdag start onze feestweek. De laatste editie vond tien jaar geleden plaats. Door de maatregelen om het coronavirus onder de duim te houden gingen de festiviteiten vijf jaar geleden niet door. Dus Koningsdag kunnen we afvinken, maar er staat ons nog heel wat moois te wachten.”