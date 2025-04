Huizen in Groningen flink duurder dan jaar geleden

De prijzen van bestaande koopwoningen in Groningen zijn in het eerste kwartaal van 2025 met 12,9 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder.

Dat is een van de grootste stijgingen van alle provincies. Alleen in Utrecht stegen de prijzen (13 procent) harder. De prijzen in de stad Utrecht waren zelfs 14,2 procent hoger. Landelijk stegen de huizenprijzen met 10,9 procent.

Ook het aantal woningverkopen in Groningen nam toe. Er werden 14,1 procent meer woningen verkocht dan een jaar geleden. In totaal wisselden in Nederland ruim 51.000 woningen van eigenaar. Dat is 15,8 procent meer dan een jaar eerder. Vooral appartementen werden vaker verkocht, met een toename van 30,1 procent.