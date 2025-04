Hockeyvrouwen Groningen winnen van Victoria

Foto Jacob Gunter: Groningen - Victoria

De hockeyvrouwen van Groningen hebben zondag in Haren met 3-2 gewonnen van Victoria uit Rotterdam.

Claire Fischer (strafbal), Isa Rentema en Canisha van Duyn (strafcorner) maakte de doelpunten.

Groningen staat vijfde in de promotieklasse met 28 punten uit 18 wedstrijden. De kans dat Groningen nog nacompetitie voor promotie gaat spelen is ondanks de zege klein. De achterstand op Leonidas, dat derde staat, is zeven punten met nog vier wedstrijden te spelen.

De kampioen van de promotieklasse promoveert en de nummers twee en drie spelen nacompetitie tegen de nummers tien en elf van de hoofdklasse.