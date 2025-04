“Het zou heel jammer zijn als het paasvuur niet door kan gaan; het brengt mensen samen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Kunnen de paasvuren in de gemeente Groningen dit jaar wel of niet doorgaan? Door de droogte is er een groter risico op natuurbranden. Toch hopen ze in Onnen dat er geen streep gaat door het paasvuur.

“We vertrouwen erop dat het goed komt”, vertelt Lars Berends van de organisatie in Onnen. “Komend weekend of begin volgende week worden er wat buien verwacht. Dat zal de droogte niet oplossen, maar het is hopelijk wel voldoende om het paasvuur door te kunnen laten gaan.” Berends vertelt dat er contact is geweest met de brandweer. “Zij vertellen dat ze opgeschaald hebben naar fase 2. Dit betekent dat ze extra goed in de gaten houden of een paasvuur wel gehouden kan worden. Als ze besluiten dat het niet kan, dan houdt het ook voor ons op. We zetten wel alles op alles om het zo lang mogelijk uit te stellen.”

Paasvuren

Het ontsteken van een paasvuur voert terug op een oude traditie. Van oorsprong is het naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit de tijd van de Germanen. De vuren werden ontstoken om de god Ostara een offer te brengen. Het vuur stond hierbij symbool voor vruchtbaarheid en een nieuw begin. Vermoedelijk vierden de deelnemers flink feest, met veel drank erbij. Vroeger vonden dit soort feesten plaats op individuele hoeven, maar in latere tijden ging men paasvuren per buurtschap of dorp organiseren. Maar er zijn ook andere gebruiken rond het paasvuur. Zo wordt in delen van Duitsland een soort pop, die Judas Iskariot moet voorstellen (degene die Jezus verried), verbrand, evenals poppen en figuren die heksen moeten voorstellen.

Het eerste hout is inmiddels gebracht. Foto: Lars Faber Het ontsteken van het paasvuur in Onnen tijdens een eerdere editie. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“Ontsteken paasvuur kunnen we opschuiven”

Volgens Berends is er ook nog even tijd. “We hebben één stortdag gehad. Komende zaterdag en volgende week zaterdag zijn ook nog dagen dat mensen hun snoeiafval hier naartoe kunnen brengen. De uiterste datum waarop we een beslissing nodig hebben is op Goede Vrijdag. Mocht het dan niet lukken, dan kunnen we proberen om het ontsteken van het vuur op te schuiven. In het ergste geval moeten we de paasbult ontmantelen en zelf opruimen, maar dat is wel een doemscenario.”

“Trekker met watertank staat paraat”

In Onnen probeert men zich zo goed mogelijk voor te bereiden: “Als we het paasvuur ontsteken, dan hebben we een trekker met watertank paraat staan waarmee omliggend gras gesproeid kan worden. Ook hebben we brandblussers klaar staan. Maar het is wel zo dat het de laatste tien jaar steeds moeilijker wordt om een paasvuur te organiseren. We hebben vaker te maken met droogte. Daarbij moet wel gezegd worden dat Pasen dit jaar laat valt. Vorig jaar vond het eind maart plaats. Voor de weersomstandigheden maakt dit een groot verschil.”

“Het is een hele warme traditie”

Als het echt niet door kan gaan, dan is dit volgens Berends een gemis voor het dorp: “Het is een hele warme traditie. Een paasvuur brengt mensen samen, het verbroedert. Er worden in het dorp diverse leuke dingen georganiseerd. Maar die evenementen worden niet zo goed bezocht als het paasvuur. En wat het geheim is? Je komt iedereen tegen. Van jong tot oud en van mensen die hier al lang wonen tot gezinnen die hier net zijn neergestreken. Het is gezelligheid, het is een mooie traditie. Ik zie op zo’n avond zoveel bekenden waar ik dan mee spreek. Het is heel waardevol.”

Vragen van Partij voor de Dieren

De fractie van Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de paasvuren. “Het is één van de droogste maanden ooit gemeten. In Gelderland zijn er al natuurbranden uitgebroken door de droogte. Als zoiets in Onnen en Noordlaren gebeurt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de veiligheid en leefomgeving van mensen, dieren en planten”, zo stelt de fractie. De partij vraagt aan het college of er vanwege de droogte ook maatregelen genomen worden.

Kelly Blauw (PVV): “Het is een traditie”

Kelly Blauw van de PVV ageert tegen de vragen: “De afgelopen week hebben we gediscussieerd over het vuurwerk. Eerder vandaag zag ik deze vragen van Partij voor de Dieren, en ik dacht daar gaat de volgende traditie. Op het platteland en binnen christelijke gemeenschappen, is dit een heel belangrijk evenement. Dorpsgemeenschappen halen hier heel veel uit. Je ruikt het rond Pasen ook overal. Ik zou eigenlijk willen stellen dat als je dit niet meer ruikt, dat het dan ook geen Pasen is.”

“Laten we zorgen dat dit door kan gaan”

De fractie reageert ook verontwaardigd: “Het lijkt er op dat er gezocht wordt naar redenen om het niet door te laten gaan. Elke keer is er wat. Of het is te droog, of het is slecht voor de dieren. Dit evenement zorgt voor verbinding. Het is een traditie. Volgens mij hebben de organisaties achter paasvuren ook genoeg kennis in huis om problemen te voorkomen. Dus laten we ervoor zorgen dat dit door kan gaan.”