Herinrichting Kerklaan weer uitgesteld: ombouw tot fietsstraat start op z’n vroegst in september

De herinrichting van de Kerklaan start niet dit voorjaar. Volgens de gemeente gaan de werkzaamheden op z’n vroegst in september beginnen.

De gemeente stelt de herinrichting uit tot september. Volgens de gemeente is er meer tijd nodig in de voorbereiding om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden voor de herinrichting zo efficiënt en veilig mogelijk verlopen.

Het is de tweede keer dat de verbouwplannen worden uitgesteld. Volgens eerdere plannen zou de Kerklaan in het afgelopen najaar al worden aangepakt. Toen wilde de gemeente eerst kijken naar oplossingen voor wateroverlast in de straat. De werkzaamheden werden verplaatst naar dit voorjaar. Maar ook dat gaat nu, met het uitstel naar september, niet door.

De onderhoudswerkzaamheden van Enexis in de Kerklaan zijn wel al in volle gang. De gemeente Groningen wilde direct daarna beginnen met de herinrichting van de Kerklaan tot fietsstraat. Na de werkzaamheden mag ook nog maar 30 km/u gereden worden in de straat, om zo het gevaar terug te dringen voor de 9000 fietsers die dagelijks door de Kerklaan rijden.