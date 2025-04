‘Help de padden met lentekriebels om over te steken’

De gewone pad tijdens de paddentrek. Foto: Artur Mikołajewski - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=224963

De gemeente Groningen vraagt haar inwoners van buiten de stadswijken om padden met lentekriebels te helpen met oversteken.

Het is weer tijd dat de padden, kikkers en salamanders de lentekriebels krijgen. Helaas kunnen ze bij het oversteken van een weg in een straatkolk vallen en er niet meer uitkomen. Daarom is de gemeente begonnen met het plaatsen van paddentrappen in straatkolken en trottoirputten, zodat ze eruit kunnen klimmen.

De gemeente kan echter niet alle kolken in de gaten houden. Daarom vraagt ze haar inwoners, als die een plek weten (met name in de MEER-dorpen, Haren-oost, Noordoost, Hoogkerk en Ten Post) waar padden oversteken dit door te geven via ecologen@groningen.nl. Dan kan Stadsbeheer op deze plekken de kolken voorzien van een paddentrap.