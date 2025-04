Guerrilla-actie met ziekenhuisbed en patiënt in binnenstad: “Gaat niet goed in de zorg”

Foto: ingezonden

In de binnenstad vond zaterdag een guerrilla-actie plaats van Gezond Groningen. Bij de actie vroeg een patiënt in een ziekenhuisbed om hulp.

“Reden van deze actie is dat we met het publiek in gesprek willen over de zorg”, vertelt Gerlinde Kamping van Gezond Groningen. “Het gaat namelijk niet goed en met deze actie wilden we de urgentie benadrukken. Dat hebben we gedaan door voor een verrassende manier te gaan. Een patiënt in een ziekenhuisbed liep door de binnenstad en vroeg voorbijgangers om hulp.”

“Iedereen moet weten wat er aan de hand is”

Volgens Kamping trok de actie veel bekijks: “We hebben veel positieve reacties gekregen. Flink wat mensen deelden ook hun eigen verhaal en ervaringen.” De actie staat niet op zichzelf. “We zijn op 31 maart begonnen. In Groningen streven we naar gezonde inwoners die, als dat nodig is, toegang hebben tot goede zorg. We willen zorg die beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar is. Maar precies dát staat onder enorme druk. Gezond Groningen bestaat uit zestig partners. Positief is dat we als organisaties de krachten gebundeld hebben en er samen gewerkt wordt aan oplossingen, maar dat is niet genoeg. Alle Groningers moeten weten wat er aan de hand is. Zo vond de guerrilla-actie naast Groningen ook plaats in Winschoten. En vindt er op 14 april een vervolgactie plaats waarbij we verdieping willen geven.”

“Druk is groot”

Eén van de problemen die spelen is het personeelstekort. “De druk op de zorg is groot. Onlangs kwam bijvoorbeeld nog in het nieuws dat er een tekort is aan huisartsen. En dergelijke problemen zien we op meer plekken in de zorg. Het staat onder druk, en daarom vinden we dat we hierover moeten praten. Niet alleen vanuit de professionals, maar ook met de inwoners. Want alle Groningers hebben hiermee te maken.”

“Signaal afgeven”

De vraag is wel of een dergelijke actie niet in Den Haag thuishoort omdat daar problemen opgelost moeten worden. “In zekere zin wel. Maar wij denken dat door hier het goede voorbeeld te geven, dat we een signaal af kunnen geven. Ik denk dat je beide moet doen, en dat beide elkaar aanvullen.” Meer informatie over de actie vind je op deze website.

Tijdens de actie werd onder andere de Vismarkt aangedaan: