Grote zorgen Groninger politiek over voortgang woningbouw

Foto: Johannes Rienks

Een groot aantal politieke partijen in Groningen maakt zich zorgen over de landelijke bezuinigingen van het kabinet op de woningcorporaties.

Het kabinet maakte vorige week bekend de huren van sociale huurwoningen de komende twee jaar te bevriezen. De woningcorporaties worden onvoldoende gecompenseerd en raken daardoor miljarden euro’s kwijt.

Daardoor kunnen mogelijk tienduizenden nieuwbouwwoningen niet gebouwd worden, denkt Aedes, de landelijke organisatie van woningbouwcorporaties. Ook het verduurzamen van veel woningen gaat dan niet door. Volgens Aedes gaat het om 47,5 miljard euro dat de komende tien jaar minder geïnvesteerd kan worden als er geen compensatie komt.

De Groninger partijen partijen juichen overigens de huurbevriezing wel toe, maar vinden ook dat er gecompenseerd moet worden.

Asociaal

De politiek partijen in Groningen roepen daarom het gemeentebestuur op om in het geweer te komen tegen de plannen van Den Haag. “Dit zijn asociale bezuinigingen op sociale woningen,” zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema. “In tijden van ongekende wooncrisis zetten PVV, VVD, NSC en BBB de bijl aan de wortel van de volkshuisvesting. Huurders en woningzoekenden worden in hun hemd gezet, zij zullen de rekening moeten betalen. Dat is onuitlegbaar.”

De raadsfracties willen ook weten wat de gevolgen van het kabinetsbesluit zijn voor de Groninger woningbouw.

De vragen zijn gesteld door PvdA, GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren, Student & Stad, ChristenUnie, Partij voor het Noorden, Stadspartij en Groep Staijen