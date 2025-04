Groningse stadsbeelden op het doek!

In een café aan de Grote Markt staat een gedekt tafeltje met een glanzende theepot en wat fruit. Als je door het raampje kijkt, zie je de zonnige, levendige Grote Markt. Dit mooie beeld wordt vastgelegd door kunstenaar Joost Doornik.

In de jaren ’80 volgde Joost een opleiding aan Minerva. Nu, jaren later, schildert hij nog steeds met veel passie. Hij leeft er zelfs van. Zijn favoriete onderwerp om te schilderen is het stadsbeeld. Zijn atelier zit in de stad, en daardoor zijn veel van zijn werken herkenbare hoeken, straten of gebouwen in Groningen.

Als het weer meezit, is Joost veel op straat te vinden. Dan zet hij zijn volbeladen fiets neer, zet zijn ezel klaar en gaat ter plekke aan het werk. “Aan het begin was ik zo zenuwachtig, maar als je vertrouwen uitstraalt, je bent ontspannen en je doet je ding, dan laat eigenlijk iedereen je met rust.” Maar op de momenten dat mensen hem niet met rust laten, geniet de kunstenaar van de interactie. Mensen spreken hem aan, en hij maakt graag een praatje met ze.

Niet alleen op straat, maar ook online valt Joost zijn werk op. Twee weken geleden postte hij een filmpje op zijn Instagram van zijn werk in de Folkingestraat, en dat ging viraal. Sindsdien krijgt hij nog meer berichten en aanvragen.