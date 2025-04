Groningse schrijver Tiemen Hiemstra wint De Inktaap 2025

De uitreiking van De Inktaap tijdens een eerdere editie. Foto: Koen van Assema

De Groningse schrijver Tiemen Hiemstra heeft dinsdag de literaire jongerenprijs De Inktaap 2025 gewonnen. Hiemstra wint de prijs voor zijn debuutroman ‘W.’

De uitreiking vond plaats tijdens de slotdag van het leesbevorderingsprogramma, waarvoor jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar drie genomineerde boektitels lezen, bediscussiëren en beoordelen. Naast ‘W.’ waren ook ‘Kindertrein uit Boedapest’ van Emy Koopman en ‘Luister’ van Sacha Bronwasser genomineerd. Uiteindelijk kreeg het boek van Hiemstra de meeste stemmen. De jury schrijft: “We voelden ons verbonden met de hoofdpersoon, omdat deze op ons leek. De verschillende tijdsprongen zetten ons soms op het verkeerde pad, en niet iedereen kon de visuele intermezzo’s waarderen, maar de thematiek in dit verhaal kwam van alle drie de nominaties het dichtste bij onze geleefde wereld. En dat maakte dat we wilden doorlezen.”

Tiemen Hiemstra

Tiemen Hiemstra werd geboren in 1991 en groeide op in Groningen. Hij studeerde Woordkunst in Antwerpen, waar hij, na een korte periode als postbode in Leipzig, nu ook weer woont. Eerder verschenen verhalen van hem in Tirade, nY en op Hard//Hoofd. ‘W.’ is zijn debuutroman. Dit boek zag in 2023 het levenslicht. De roman gaat over een hechte vriendschap tussen twee jongens: W. en Olaf. Ze ontmoeten elkaar op een middelbare school in Haren. Op een dag is één van de twee verdwenen. Op de eerste pagina komt een meisje aan de deur om te zeggen: ik heb hem weer gezien. In het boek volgt vervolgens een uitgebreide terugblik hoe de vriendschap ontstond en zich ontwikkelde. Maar ook wat er gebeurd kan zijn.

De Inktaap

De Inktaap wordt sinds 2002 uitgereikt. Vorig jaar viel ook al een Groningse schrijver in de prijzen. Het boek ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ van Anjet Daanje werd toen bekroond met de prijs. Eerder wonnen onder andere Carmen Michels met ‘Met Vaders die Rouwen’ en Marijn de Boer met ‘De saamhorigheidsgroep’.