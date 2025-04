Groningse kringloopwinkels doen zaterdag mee aan grootste kledingruil van het land

Verschillende kringloopwinkels in de gemeente Groningen doen zaterdag mee aan ‘De Grootste Kledingruil van Nederland’. Met het initiatief laat men zien hoe eenvoudig en waardevol circulair handelen is.

In Groningen doen de kringloopwinkels GoudGoed aan de Protonstraat, GoudGoed aan het Damsterdiep en Kringloopplus aan de Diamantlaan mee aan de actie. Bezoekers kunnen zaterdag bij deze kringloopwinkels naar binnen stappen om hun schone, hele en herbruikbare kleding in te leveren. Ze ontvangen vervolgens ‘Swappunten’ ter waarde van 2,50 euro per kledingstuk. Deze punten kunnen direct worden ingewisseld voor andere kledingstukken die in de Swaphoek aanwezig zijn, of kunnen gebruikt worden als kassakorting.

Besparing van grondstoffen

Initiatiefnemer van de actie zijn de kringlooporganisaties die aangesloten zijn bij de Branchevereniging Kringloop Nederland, BKN. Zij noemen het initiatief belangrijk: “Hergebruik, reparatie en ruilen zijn stuk voor stuk effectieve methoden om de levensduur van producten te verlengen. Er worden met een ruil effectief grondstoffen bespaard en het voorkomt dat producten vroegtijdig op de afvalberg belanden. Dat is hard nodig, want de afvalberg blijft groeien en de toestroom van nieuwe producten lijkt nog niet af te nemen.”

“Organisaties stappen over hun verdienmodel heen”

En dat is niet de enige reden: “Een ander belangrijk aspect van een ruil is dat er geen geld mee gemoeid is, en juist dat maakt dit initiatief zo bijzonder. Kringlooporganisaties stappen met de Kledingruil over hun verdienmodel heen en bieden consumenten de mogelijkheid om zelf mee te doen in de circulaire economie. Het is een laagdrempelige manier om tweedehands mode toegankelijk te maken, want de meeste mensen hebben ergens wel een kledingstuk wat voor een ruil in aanmerking komt.” Naast de drie kringloopwinkels in Groningen zijn er in het land zo’n 120 die aan de actie meewerken.

