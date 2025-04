Groningse coffeeshops krijgen twee maanden uitstel voor verkoop illegale hasj

Foto: Elsa Olofsson via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Coffeeshops in Groningen die meedoen aan de wietproef krijgen twee maanden uitstel voor het verbod op illegale hasj. Dat betekent dat er, in tegenstelling tot anders cannabisproducten, langer hasj via de ‘achterdeur’ mag worden ingekocht.

De laatste fase van het experiment met legale wietteelt start op 7 april. Coffeeshophouders gaven eerder aan dat ze die datum niet haalbaar vonden, omdat het aanbod van legaal geteelde cannabis nog niet op orde is.

Minister David van Weel en staatssecretaris Vincent Karremans laten woensdag daarom weten dat er tot 10 juni niet wordt gehandhaafd op de verkoop van illegale hasj.

Wiet blijft verboden

Sinds juni mogen alle coffeeshops in Groningen zowel gereguleerde als gedoogde producten aanbieden. Dat zou volgende week maandag veranderen: er zou dan alleen legaal geteelde cannabis verkocht mogen worden. Maar door het dinsdag aangekondigde uitstel krijgen telers meer tijd om de productie op te voeren en coffeeshops meer mogelijkheden om hun assortiment uit te breiden.

Het uitstel geldt alleen voor hasj. Op de verkoop van illegale wiet wordt wel gehandhaafd vanaf 7 april. De proef moet uitwijzen of regulering van productie en verkoop in Nederland werkt. De fase die nu ingaat, duurt vier jaar, met een mogelijke verlenging van anderhalf jaar.