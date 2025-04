Groningse 4daagse en Maggie’s Groningen bundelen krachten

De Groningse 4daagse en Maggie’s Center Groningen werken samen tijdens de eerste editie van het wandelevenement. Tijdens de wandelvierdaagse kunnen deelnemers Maggie’s steunen met donaties.

De Groningse 4daagse wordt van 4 tot en met 8 augustus 2025 voor het eerst gehouden. Tijdens het wandelevenement kunnen deelnemers Maggie’s Groningen steunen. Maggie’s biedt gratis en laagdrempelige hulp aan mensen die geraakt zijn door kanker, zoals patiënten, familie en vrienden.

De samenwerking past goed bij beide initiatieven, aldus Anneke Tjassing, directeur van Maggie’s Center Groningen: “Twee jonge Groningse initiatieven die

dicht bij de mensen staan. De Groningse 4daagse brengt letterlijk beweging, wij bieden ruimte om weer in beweging te komen na de impact van kanker. Het past precies bij wie we zijn: laagdrempelig, dicht bij en altijd in beweging voor een ander.” André Pater van de Groningse 4daagse vult aan: “We lopen samen, ook als het leven even moeilijk is.”

Op 5 augustus gaat de eerste editie van de Groningse Vierdaagse van start. Deelnemers hebben de keuze uit twee afstanden: 40 of 20 kilometer per dag. De start- en finishlocatie is elke dag de Grote Markt. Inschrijven voor de 4daagse kan nog steeds, via deze link.