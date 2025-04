Groninger Museum presenteert werk H.N. Werkman voor tachtig jaar vrijheid

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

Het Groninger Museum presenteert vanaf komende zaterdag de Chassidische legenden van H.N. Werkman. De werken zijn te zien in een speciale zaal binnen de tentoonstelling Behind the Scenes, in het kader van 80 jaar vrijheid.

Werkman maakte de prenten tijdens de Tweede Wereldoorlog, geïnspireerd door joodse verhalen van de Baal Shem Tov. Hij drukte ze met sjablonen en inkt in zijn eigen werkplaats. De twee series van elk tien prenten verschenen via de illegale uitgeverij De Blauwe Schuit. Ze gaven hoop in oorlogstijd en behoren nu tot zijn bekendste werk.

Tijdens de oorlog verzorgde Werkman samen anderen (onder de naam De Blauwe Schuit) verschillende uitgaven die in bedekte termen kritiek leverden op het nazi-bewind. Uit die tijd stamt ook de ‘Chassidische legenden’. Werkman werd met negen anderen gefusilleerd in de bossen bij Bakkeveen, drie dagen voor de bevrijding van Noord-Nederland.

Waarom is nooit duidelijk geworden, maar waarschijnlijk wilden leden van de Siecherheitsdienst (SD) zich voor de machtsovername door de geallieerden ontdoen van belastend(e) materiaal en personen. Tientallen gevangenen werden weggevoerd en doodgeschoten, om zo te voorkomen dat zij in handen van de bevrijder zouden vallen en tegen de Duitsers konden getuigen.

Opening met muzikaal eerbetoon

In het kader van de tentoonstelling is zaterdag ook een muzikaal eerbetoon aan Werkman te horen. Het Noordelijk Vocaal Ensemble voert het werk Next Call uit op drie locaties: in het museum, op het Waagplein en bij het Groninger Forum. Het stuk vertelt over Werkmans laatste uren, kort voor zijn executie.

De museumstukken zijn kwetsbaar en daarom slechts tijdelijk te zien, tot en met 15 juni 2025.