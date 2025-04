Groninger Landschap schenkt nieuwe donateurs speciaal t-shirt

Foto: Marleen Annema

Het Groninger Landschap is een nieuwe campagne begonnen om donateurs te werven. Nieuwe donateurs, oftewel ‘beschermers’, ontvangen tijdelijk een ‘Mooi Laand’ t-shirt.

De campagne richt zich op mensen die de natuur in Groningen willen steunen. Voor het ontwerp van het t-shirt is samengewerkt met grafisch ontwerper Willem Kolvoort. Hij is onder meer bekend van zijn werk voor poppodium VERA in Groningen en staat bekend om zijn herkenbare, eigenzinnige stijl. Voor deze actie maakte hij illustraties die het Groninger landschap verbeeldt onder de titel ‘Mooi Laand’.

Het landschap van Groningen staat onder druk door klimaatverandering, verstedelijking en intensief landgebruik. Biodiversiteit neemt af, cultuurhistorisch waardevolle plekken verdwijnen en de balans tussen mens en natuur raakt verstoord. Daarvoor is blijvende steun van Beschermers essentieel. Hun bijdrage maakt het mogelijk om natuur te herstellen, gebouwen te behouden en toekomstige generaties bij het landschap te betrekken.

Het Groninger Landschap beschermt al bijna 90 jaar natuurgebieden, cultuurlandschappen en erfgoed in de provincie Groningen. Zo zijn ze eigenaar van ruim 8.300 hectare natuur, waaronder kwelders, wierden, bos- en weidegebieden, en beheert daarnaast monumenten zoals borgen, molens en boerderijen. Voor de uitvoering van haar taken wordt de stichting gesteund door ruim 400 vrijwilligers en 15.000 Beschermers. Aanmelden kan via groningerlandschap.nl/steun-ook-groningen.