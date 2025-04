Groninger Landschap koopt ruim drie hectare grond in Ulgersmaborg om er natuur van te maken

Foto via Groninger Landschap

In de wijk Ulgersmaborg in Groningen komt 3,3 hectare nieuwe natuur onder de naam ‘Hunzeboord’. De grond is gekocht door Het Groninger Landschap, dankzij donaties aan het Groninger Natuurfonds.

Op dit moment is het terrein nog grotendeels grasland, maar de komende jaren ondergaat het een transformatie. Het Groninger Landschap gaat er bomen, struiken en inheemse planten plaatsen. Daarnaast krijgt het water van de Hunze meer ruimte. Ook wordt het gebied op den duur toegankelijk voor bezoekers, met wandel- en fietspaden.

Het terrein ligt in de oude loop van de rivier de Hunze. Die wordt hier opnieuw zichtbaar gemaakt. Het plan is onderdeel van een groter project om de Hunze terug te brengen in Groningen. Hier wordt al sinds 1995 aan gewerkt, samen met Het Drentse Landschap. In de bovenloop is al veel gerealiseerd. Sinds enkele jaren is ook de stad Groningen aan de beurt.