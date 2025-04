Groninger corporaties schorten afspraken woondeals op: ‘Huurders verdienen meer dan tijdelijk cadeautje’

Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

Groningse woningcorporaties slaan gezamenlijk alarm over het kabinetsplan om de huren in 2025 en 2026 te bevriezen. Duizenden huurders en woningzoekenden in de provincie raken hierdoor direct benadeeld, aldus de corporaties. Alle afspraken die de corporaties maakten over woningbouw, verduurzaming en doelgroepenhuisvesting in de provincie zijn voorlopig opgeschort.

De corporaties stellen dat ze bijna twee miljard euro minder te besteden hebben tot 2030. Hierdoor kunnen volgens hen 63.841 woningen niet worden verduurzaamd of 7.120 nieuwe huizen niet worden gebouwd.

‘Alle afspraken over woningbouw, verduurzaming en huisvesting opgeschort’

Huurbevriezing belemmert de corporaties om betaalbare, duurzame woningen te realiseren en leefbare wijken te ontwikkelen, schrijven de Groningse woningcorporaties (G13) in een gezamenlijke verklaring. Bouwprojecten met andere ontwikkelaars lopen vertraging op, en er is minder werk voor aannemers en installateurs. Alle afspraken over woningbouw, verduurzaming en huisvesting zijn daarom voorlopig opgeschort.

“Het kabinet presenteert een schijnoplossing die op korte termijn misschien sympathiek oogt, maar op lange termijn schadelijk is voor zowel huurder als woningzoekenden”, schrijven de Groninger corporaties. “Zonder voldoende compensatiemaatregelen voor de corporaties moeten duizenden Groningse huishoudens nog langer wachten op een betaalbare woning en op de verduurzaming van hun huis.”

Huurverhoging ‘goed betaalbaar’

De woningbouwverenigingen roepen overheden en landelijke organisaties daarom op om samen met hen in actie te komen. Volgens de corporaties is de huurverhoging van 4,5 procent in 2025 “in de meeste gevallen betaalbaar”. Ze zien de huurbevriezing dan ook als niet meer dan een “tijdelijk cadeautje”:

“Huurders verdienen een goed huis, in een fijne buurt, tegen een betaalbare huur – nu én in de toekomst. Minder nieuwbouw betekent minder kansen voor starters, gezinnen en ouderen. Minder verduurzaming leidt tot hogere energielasten, juist voor mensen die het al krap hebben.”