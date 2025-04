Groninger artiest Redson live te bewonderen op Kingsland

De Groningse artiest Redson is geboekt op Kingsland! Hij is zaterdagmiddag om 14:20 te bewonderen op de Royal Rush stage, in zijn grootste optreden tot nu toe!

De 22-jarige stadjer Redmer Breeuwsma werd al eerder gevraagd voor onder andere shows op Hullabaloo en ESNS ’25, waar hij ook live op OOG vanuit The Happy Traveller te horen was. Op Kingsland gaat de Groninger echter zijn grootste optreden tot nu toe tegemoet, en dat in zijn eigen thuisstad! Inmiddels is Redson hard op weg om een vaste naam te worden in de Groninger muziekscene, want na Koningsdag staan ook het Bevrijdingsfestival én Noorderzon op de planning!

Redmer en zijn gitarist Bjorn zijn dus flink aan de weg aan het timmeren, en waren vrijdagochtend live te te gast in de Ochtendshow:

