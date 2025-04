Groningen viert Koningsdag met vrijmarkt, tompouces en Wilhelmus

Op een groot aantal plekken in de gemeente wordt zaterdag Koningsdag gevierd. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het weer geen spelbreker: er zal veel zon zijn en de temperaturen bereiken aangename waarden.

In Ten Boer werd vrijdag aan het einde van de avond nog hard gewerkt. “Terwijl mensen een leuke Koningsnacht vieren, zorgen wij ervoor dat onze bakkerij in de ochtenduren vol ligt met lekkere producten, waaronder natuurlijk de befaamde oranjetompouce”, vertelt bakker Henk Post. De bakkerij in het dorp is vanaf 08.00 uur geopend. In Ten Boer begint het officiële Koningsdagprogramma om 10.00 uur met een toespraak, het hijsen van de Nederlandse driekleur en het spelen van het Wilhelmus en een mini-concert van muziekvereniging Volharding. Van 13.00 tot 16.00 uur vindt er in het centrum van het dorp een kindervrijmarkt plaats. Rond de vrijmarkt worden diverse activiteiten gehouden. Zo is er livemuziek van Jordi Weijer, kun je je gratis laten schminken, er is een groot springkussen en er is een horecaplein aanwezig.

Haren

Zo’n twintig kilometer naar het zuiden beginnen de festiviteiten ook om 10.00 uur. “We beginnen met feestelijk klokgelui van de toren van de Dorpskerk”, laat de Oranjevereniging van Haren weten. “Om 10.30 uur zullen er toespraken te horen zijn. Daarna zal de vlag met Oranjewimpel gehesen worden en zullen er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen worden.” Van 11.00 tot 17.00 uur vindt er een vrijmarkt in het dorp plaats. “Het centrum wordt verder opgevrolijkt door de rondgang van diverse Disneyfiguren, en we hebben een dweilorkest en steelband ‘Pan Magic’.”

Kingsland Festival

Uiteraard vinden er ook in de stad een groot aantal activiteiten plaats. Op de singels is vanaf 09.00 uur de traditionele vrijmarkt te vinden. Aan de Westerhaven is er een speciale kindervrijmarkt. In het Stadspark vindt festival Kingsland plaats met artiesten als Goldband, Bizzey en Kris Kross Amsterdam. Op de Vismarkt is vanaf 11.15 uur een kinderdisco en later optredens van onder meer DJ Nico en VanDeStraat. Daarnaast hebben verschillende wijken ook hun eigen programma zoals de Oranjebuurt, Vinkhuizen en Beijum.

Thesinge

Wil je Koningsdag op een fraaie locatie vieren, dan kun je ook overwegen om naar Thesinge te gaan. Om 09.00 uur beginnen daar de festiviteiten met een rondgang van fanfare De Bazuin. Om 10.00 uur start er een spelprogramma voor kinderen, in de middag is er een lunch, een kleedjesmarkt en een Jeu de Boules-toernooi. De dag wordt in het dorp afgesloten met een Indische rijsttafel.

Glimmen

In Glimmen verwachten ze op deze dag hoog bezoek. Weliswaar niet de koning, maar wel burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) komt daar langs om het startsein te geven van een versierde fietsenoptocht. Het Koningsdagprogramma begint in Glimmen rond 10.30 uur met koffie en tompouce. Daarna barst het feest los met een vrijmarkt, en kunnen de jongste inwoners zich laten schminken. Om 12.30 uur begint een versierde fietsenoptocht waarmee prijzen zijn te winnen. Rond het programma zijn er springkussens te vinden, en kan er deelgenomen worden aan Walking Football, een lasergame en een silent disco. Het feest in Glimmen duurt tot 20.00 uur.