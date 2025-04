‘Groningen moet regeling krijgen voor sloop vervuilende brommers’

De raadsfractie van de PvdA wil van het gemeentebestuur weten of die een regeling wil openstellen voor de sloop van vervuilende brommers en scooters.

De oude brom- en snorfietsen, vooral de tweetaktmodellen, zorgen voor veel lawaai en uitlaatgassen. Veel Groningers hebben echter niet het geld om hun oude model in te ruilen voor een nieuwere. De Rijksoverheid ziet dat ook, en daarom is er nu een specifieke regeling voor de inruil van brommers en snorfietsen uit 2011 en eerder. Dit heet de Spuk SLA-sloopregeling.

De gemeente Groningen heeft zich hier recent bij aangesloten, en de fractie van de PvdA zou dan ook graag zien dat de regeling ook in Groningen wordt opengesteld. De Rijksoverheid heeft hiervoor ruim 350 duizend euro beschikbaar gesteld.

De fractie wil van het college weten of Groningen mee gaat doen en of de gemeente de verplichte cofinanciering op zich wil nemen. Ook vraagt de PvdA om de maximale subsidie hoger te laten zijn voor inwoners met een stadjerspas, zoals dat ook in Arnhem en Eindhoven gebeurt.