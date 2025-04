Groningen is 80 jaar bevrijd. Wat betekenen 4 en 5 mei voor jou? | OOG PANEL

In april is het precies 80 jaar geleden dat Groningen werd bevrijd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Een moment dat nog elk jaar wordt herdacht en gevierd. Maar hoe belangrijk zijn 4 en 5 mei vandaag de dag nog voor jou?

OOG is benieuwd hoe inwoners van Groningen deze dagen beleven. Ben jij van plan om twee minuten stil te zijn tijdens Dodenherdenking? Wat betekent Bevrijdingsdag voor jou? En zou je bereid zijn te betalen voor toegang tot het Bevrijdingsfestival?

Daarnaast stellen we een aantal vragen over vuurwerk rond oud en nieuw. Verwacht jij dit jaar bijvoorbeeld meer of minder overlast? Doe mee aan het OOG Panel en deel je mening!



De vragenlijst is in te vullen tot en met 23 april om 12.00 uur.

