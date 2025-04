Groningen Airport Eelde krijgt drie nieuwe brandweerwagens, speciaal voor vliegtuigongelukken

Foto via Ziegler

Groningen Airport Eelde heeft een contract getekend voor drie nieuwe crashtenders. Deze speciale brandweerwagens zijn nodig bij ongelukken of voorzorgslandingen op de luchthaven.

De huidige crashtenders zijn op Eelde, gezien de leeftijd en het oplopende onderhoud, aan vervanging toe. Voor oudere voertuigen is het lastiger om onderdelen geleverd te krijgen, aldus de luchthaven.

“We kijken met veel vertrouwen uit naar de levering van de nieuwe crashtenders. Het is mooi dat de nieuwe voertuigen milieuvriendelijker zijn dan de huidige, iets wat wij op onze luchthaven belangrijk vinden. We kijken er echt naar uit”, stelt Rob van den Bergh van Groningen Airport Eelde. Mélarno Kraan van bouwer Ziegler vult aan: “De voertuigen voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Daarmee spelen ze straks een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid op Groningen Airport Eelde.”

Blusreus

Een crashtender, ook wel blusreus genoemd, is een speciaal type brandweervoertuig dat wordt gebruikt om te blussen en ondersteunen bij luchtvaartongevallen en voorzorgslandingen op en rondom een luchthaven. De zware voertuigen kunnen toch hard rijden om snel bij een ongeluk te zijn.

Als er brand is, hoeft de bemanning niet per se de auto uit om te blussen. Vanuit meerdere plekken in het voertuig kan het, in korte tijd, een grote hoeveelheden blusmiddel op een brandhaard dumpen. Daarvoor heeft het meerdere soorten blusmiddel aan boord, zodat verschillende soorten brandbare stoffen effectief kunnen worden gedoofd bij brand.