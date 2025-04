GroenLinks en Partij voor de Dieren willen opheldering over opslag zwaar vervuilde PFAS-grond in Stad

Foto: Google Maps - Streetview

GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over de natuur, de dieren en de volksgezondheid in Groningen door de opslag van zwaar vervuilde PFAS-grond op stortplaats De Stainkoeln bij Stad.

De grond komt uit Doetinchem en wordt opgeslagen op De Stainkoeln. Het gaat om zo’n zevenduizend ton klei, waarin ongeveer 180 kilo PFAS zit. Nog de hele maand april komen er vrachtwagens naar De Stainkoeln om de grond af te leveren.

Op de afvalstortplaats komt de grond, vervuild door de opslag van oude blusvloeistof, terecht in een zogenoemd ‘monodepot’. Daar wordt het ingekapseld met folie. Omdat het gaat om kleigrond waarin de PFAS is opgesloten, is er – zo stelde Stainkoeln-eigenaar Indaver eerder deze maand aan RTV Noord – weinig tot geen gevaar door de opslag.

Toch zijn GroenLinks en de Partij voor de Dieren er niet gerust op. De twee partijen zijn bang voor schade aan natuur, dieren en de gezondheid van mensen. Het vervoeren van de grond is bovendien een grote en vervuilende operatie. Omdat Groningen (samen met het Gelderse Wilp) nu een van de weinige plekken in Nederland is waar deze sterk vervuilde grond kan worden gestort, vrezen de fracties dat er in de toekomst nog veel meer van dit soort transporten zullen volgen.

De partijen hebben het gemeentebestuur om uitleg gevraagd. Ze willen weten hoe de gemeente en provincie ervoor zorgen dat de vervuiling zich niet verspreidt en dat de gezondheid van inwoners beschermd blijft.