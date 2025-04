Gratis diner op Vismarkt als wapen tegen polarisatie en eenzaamheid: “Samen eten verbindt”

Foto: Rieks Oijnhausen

Zoveel mogelijk mensen samenbrengen op de Vismarkt op 26 mei voor een diner. Dat is het doel van het Vismarktdiner van de christelijke studentenvereniging Navigators. Een gesprek met Simon van Dooren.

Simon, het is nog ruim een maand tot het diner plaatsvindt. Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat best wel heel goed. Op dit moment zijn we geld aan het ophalen om het diner mogelijk te maken. We gaan bijvoorbeeld langs de kerken voor donaties, en ook gaan we nog een krattenactie houden. Voor de mensen die aanschuiven is het een gratis diner, maar er zijn met een initiatief als dit wel kosten gemoeid. Die kosten proberen we met de acties die ik noemde te dekken.”

Als een bedrijf of organisatie dit leest, en denkt, wat tof, dat zou ik wel willen sponsoren. Is dat mogelijk?

“Ja, dat zouden we erg leuk vinden. Bedrijven of instellingen die geïnteresseerd zijn in sponsoring kunnen een mail naar ons sturen. Het diner heeft namelijk als doel om verbinding te leggen. Dat studenten, gezinnen, daklozen en vluchtelingen samen aanschuiven om met elkaar in gesprek te gaan. Een hapje eten is daar een heel goed middel voor. Een maaltijd verbindt.”

Hoe belangrijk is het leggen van die verbinding?

“Ik denk dat het belangrijker is dan ooit tevoren. Het diner organiseren we niet voor het eerst. In 2019 vond de eerste editie plaats. In 2020 hebben we vanwege de coronapandemie een jaar overgeslagen, maar inmiddels zijn we toe aan de vijfde keer. In de samenleving zie je dat de polarisatie toeneemt. Ook zie je de eenzaamheid toenemen. Met het diner zullen we deze grote problemen niet oplossen, maar we kunnen wel een bijdrage leveren om het een beetje de goede kant op te duwen.”

Maar als je het hebt over polarisatie. Wat merk je daar als student zelf van?

“Ik woon nu ongeveer een half jaar in de stad. Ik kom uit Amersfoort en ben naar Groningen verhuisd. Wat ik persoonlijk merk is dat ik toch in een soort bubbel zit. Een hele gezellige bubbel overigens, maar wel een die voornamelijk bestaat uit studenten die in het studentenhuis wonen, waar ik verblijf, of die bij mij op de opleiding zitten. In de straat waar ik woon ken ik verder geen mensen.”

Toch bevind je je in de openbare ruimte. Is het dan moeilijk of lastig om iemand op straat aan te spreken?

“Je doet het niet zo snel. Het is denk ik geen kwestie van kunnen of willen, maar de aanleiding er voor ontbreekt. Er is niet een reden om met iemand die naast je woont, de diepte in te gaan. Daarom is dit Vismarktdiner ook een mooi initiatief, want door gezamenlijk te eten is er wel een aanleiding om een gesprekje aan te knopen.”

Op 26 mei staat de Vismarkt vol met tafels. Kan iedereen daar aanschuiven?

“Mensen kunnen zich van tevoren op onze website aanmelden. We hebben met diverse organisaties contact. We willen namelijk een zo gemêleerd mogelijk gezelschap aan tafel krijgen. Het Leger des Heils heeft bijvoorbeeld uitnodigingen gekregen die verstrekt worden onder dak- en thuislozen. Op dit moment zijn we nog op zoek naar inwoners die het leuk lijkt om aan te schuiven.”

Hoe gaat de avond er uitzien?

“Er zullen tafels staan waar mensen aan kunnen schuiven. We hebben contacten met twee restaurants die het eten leveren. Ik kan vertellen dat één van die restaurants een Syrisch restaurant uit de stad is. En daarnaast zal er livemuziek aanwezig zijn, zodat het ook echt een leuke en gezellige avond gaat worden.”

Ook andere studentenverenigingen benoemen met enige regelmaat het belang om verbinding te maken met de stad. Zou het niet een idee zijn om in gezamenlijkheid een groot diner in de binnenstad te organiseren?

“Wij zijn in 2019 hiermee begonnen. De Navigators is een christelijke studentenvereniging. We doen dit om Gods liefde uit te dragen, om iets aan de stad te geven. Voor het diner nodigen we ook besturen van andere verenigingen uit. Maar wat je zegt is wel interessant. Wellicht kunnen we daar wel eens over nadenken om zoiets gestalte te geven.”

Meer informatie over het Vismarktdiner vind je op deze website.

Verslaggever Jetze Koper maakte een reportage over het Vismarktdiner van vorig jaar: