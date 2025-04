Goedkope studentensport en -cultuur loopt gevaar

Foto via Google Maps - Streetview

Het kabinet wil vanaf 2026 stoppen met de mogelijkheid voor studenten om voor weinig geld te sporten bij de ACLO of een cursus te volgen bij de USVA. Dat meldt de Ukrant.

De verlaagde tarieven voor studenten en medewerkers worden al decennia medegefinancierd door de RUG. De universiteit betaalt dat van geld dat ze krijgt van de overheid. Het kabinet wil daar mee stoppen, want publiek (belasting)geld moet niet langer voor ‘private activiteiten’ worden gebruikt. Daaronder vallen ook voorzieningen die niet rechtstreeks met onderwijs en onderzoek te maken hebben, zoals sport- en cultuur.

Volgens het kabinet verstoren deze uitgaven de marktwerking en zijn zij een vorm van staatssteun die niet is toegestaan. Een voorbeeld van de Ukrant: studenten betalen een kleine 60 euro voor een ACLO-jaarabonnement. Daarmee kunnen ze alle faciliteiten gebruiken, zoals de sportschool, maar ook meedoen aan lessen en en proeflessen. Reguliere sportscholen vragen een veelvoud van dat bedrag. Basic Fit vraagt bijvoorbeeld 25 euro per maand.

Volgens de Ukrant is het bovendien onduidelijk wat het nieuwe regeringsbeleid gaat betekenen voor de nieuwbouw van de ACLO. De kosten van 51,7 miljoen euro voor de nieuwbouw zouden voor 52 procent betaald worden door de RUG. De bouwplannen staan sinds de aangekondigde bezuinigingen van vorig jaar sowieso stil.

Woordvoerder Anja Hulshoff van de RUG zegt tegen de Ukrant: ‘Het is absoluut een serieuze bedreiging en het zou kunnen dat het ons onmogelijk wordt gemaakt om verdere investeringen te doen in sport en cultuur. Dat is alles wat we niet willen natuurlijk.”